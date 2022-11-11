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48 минут назад

Южная Корея прокомментировала поставку США летального оружия

Lenta.ru

Министерство национальной обороны Южной Кореи прокомментировало публикацию газеты Wall Street Journal о том, что республика собирается поставить США летальное оружия, которое Вашингтон впоследствии передаст Украине. В оборонном ведомстве подтвердили намерения продать 100 тысяч боеприпасов, однако отметили, что они необходимы самим США и не будут направлены Киеву, сообщает ТАСС.

Южная Корея прокомментировала поставку США летального оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Консультации [об экспорте боеприпасов] идут из предпосылки, что США являются конечным пользователем. Консультации идут между американскими и нашими организациями о том, чтобы восстановить запасы 155-миллиметровых снарядов США, количество которых стало в дефиците», — заявили в южнокорейском Минобороны.

Ведомство подчеркнуло, что позиция страны, согласно которой Сеул обязуется не продавать Украине летальное оружие, остается прежней.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что государства Северной Европы продолжат оказывать помощь Киеву вплоть до вывода российский войск с территории Украины.

В мире,Бен Уоллес,
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