Южная Корея прокомментировала поставку США летального оружия

Министерство национальной обороны Южной Кореи прокомментировало публикацию газеты Wall Street Journal о том, что республика собирается поставить США летальное оружия, которое Вашингтон впоследствии передаст Украине. В оборонном ведомстве подтвердили намерения продать 100 тысяч боеприпасов, однако отметили, что они необходимы самим США и не будут направлены Киеву, сообщает ТАСС.