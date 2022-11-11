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20 минут назад

Пассажирский самолет экстренно сел в Афинах из-за сигнала от ЦРУ

Свободная пресса

Пассажирский самолет экстренно сел в Афинах из-за сообщений о террористической угрозе от ЦРУ.

Пассажирский самолет экстренно сел в Афинах из-за сигнала от ЦРУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщают «Известия», греческие власти получили сообщение от ЦРУ, что на одном из двух самолетов Emirates летит мужчина арабского происхождения, который подозревается в террористической деятельности.

Первый рейс, направлявшийся в Дубай, остановили еще в международном аэропорту Афин, когда тот находился на взлетно-посадочной полосе.

Второй борт, летевший в Нью-Йорк, развернули в небе над Мальтой. Франция и Италия отказались принять самолет у себя, поэтому было решено развернуть самолет в Грецию. В ходе полета его сопровождали военные истребители F-16 ВВС Греции. Обращается внимание на то, что по правилам после сообщения о террористической угрозе самолеты не должны лететь над городами.

Полиция проверила пассажиров и самолет, но не смогла установить человека, о котором сообщили в ЦРУ, а также не нашла никаких подозрительных предметов как среди личных вещей пассажиров, так и в самом самолете.

Ранее "СП" писала, что вертолёт Ми-2, выполнявший санитарный рейс, потерпел крушение в Костромской области.

В мире,ЦРУ,
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