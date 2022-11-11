ООН: РФ и Украина должны начать переговоры

Москва и Киев должны при первой появившейся возможности приступить к переговорам, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя офиса генерального секретаря ООН Стефани Трембле, который прокомментировал высказывание главы Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли об окне возможностей для переговоров.
По ее словам, генсек ООН Антониу Гутерреш неоднократно отмечал важность мирных переговоров между Россией и Украиной.
Милли ранее заявил, что при стабилизации линии фронта на Украине может появиться окно возможностей для переговоров об окончании конфликта вокруг Украины.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США ждут от России сигналов к серьезным переговорам по Украине. Он напомнил, что Киев дал понять, «что эта война завершится за столом переговоров», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».