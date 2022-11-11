ООН: РФ и Украина должны начать переговоры

Москва и Киев должны при первой появившейся возможности приступить к переговорам, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя офиса генерального секретаря ООН Стефани Трембле, который прокомментировал высказывание главы Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли об окне возможностей для переговоров.

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По ее словам, генсек ООН Антониу Гутерреш неоднократно отмечал важность мирных переговоров между Россией и Украиной.

Милли ранее заявил, что при стабилизации линии фронта на Украине может появиться окно возможностей для переговоров об окончании конфликта вокруг Украины.