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6 минут назад

ООН: РФ и Украина должны начать переговоры

Национальная Служба Новостей

Москва и Киев должны при первой появившейся возможности приступить к переговорам, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя офиса генерального секретаря ООН Стефани Трембле, который прокомментировал высказывание главы Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли об окне возможностей для переговоров.

ООН: РФ и Украина должны начать переговоры
Фото: nsn.fmnsn.fm

По ее словам, генсек ООН Антониу Гутерреш неоднократно отмечал важность мирных переговоров между Россией и Украиной.

Милли ранее заявил, что при стабилизации линии фронта на Украине может появиться окно возможностей для переговоров об окончании конфликта вокруг Украины.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США ждут от России сигналов к серьезным переговорам по Украине. Он напомнил, что Киев дал понять, «что эта война завершится за столом переговоров», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В мире,Антониу Гутерреш,Марк Милли,ООН,
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