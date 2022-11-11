В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
12 минут назад

В шести областях Украины сообщили о воздушной тревоге

Елена Прошина

В шести областях Украины поднята воздушная тревога. Сигнал звучит в Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифрового развития Украины.

В шести областях Украины сообщили о воздушной тревоге
Фото: ТАССТАСС

Сервис информирует, что воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областях.

Как сообщает агентство УНИАН в Telegram-канале, в Херсоне прогремели взрывы. Предположительно, это произошло неподалеку от города. Позже сигнал тревоги прозвучал в Полтавской и Черкасской областях.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители