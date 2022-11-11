В шести областях Украины сообщили о воздушной тревоге

В шести областях Украины поднята воздушная тревога. Сигнал звучит в Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифрового развития Украины.

Фото: ТАСС ТАСС

Сервис информирует, что воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областях.