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44 минуты назад

Трамп предложил CNN создать посвященный лишь ему телеканал

Lenta.ru

Бывший президент США Дональд Трамп назвал способ для CNN стать самой успешной телесетью в истории. В своей социальной сети Truth Social он предложил создать консервативный телеканал, который будет посвящен лишь ему, сообщает РИА Новости.

Трамп предложил CNN создать посвященный лишь ему телеканал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если бы CNN были умны, то открыли бы консервативную сеть, где был бы только я, и это бы была самая успешная сеть в истории», — заявил бывший американский лидер.

Он добавил, что Twitter обязан своим успехом именно ему, а Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) с момента блокировки аккаунта Трампа потеряла около 90 миллиардов долларов. Он назвал попытки соцсетей «изгнать его» оттуда одной из величайших ошибок в истории бизнеса.

Ранее Трампа высмеяли за неубедительные, по мнению многих, результаты выборов в Конгресс. Отмечается, что после промежуточных выборов, которые не увенчались успехом, в США о Трампе заговорили как об обузе для республиканцев.

В мире,Дональд Трамп,
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