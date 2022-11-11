Трамп предложил CNN создать посвященный лишь ему телеканал

Бывший президент США Дональд Трамп назвал способ для CNN стать самой успешной телесетью в истории. В своей социальной сети Truth Social он предложил создать консервативный телеканал, который будет посвящен лишь ему, сообщает РИА Новости.

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«Если бы CNN были умны, то открыли бы консервативную сеть, где был бы только я, и это бы была самая успешная сеть в истории», — заявил бывший американский лидер.

Он добавил, что Twitter обязан своим успехом именно ему, а Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) с момента блокировки аккаунта Трампа потеряла около 90 миллиардов долларов. Он назвал попытки соцсетей «изгнать его» оттуда одной из величайших ошибок в истории бизнеса.