Зеленский обратился к Байдену насчет Украины

"Спасибо президенту США Джо Байдену и дружественным американским гражданам за пакет помощи, включающий системы противовоздушной обороны Avenger и ракеты для систем противовоздушной обороны Hawk. Вместе мы создаем воздушный щит для защиты", - написал Зеленский в Twitter.

Как указал президент Украины, новый пакет поддержки стал очередным актом солидарности с Киевом со стороны Вашингтона. Информация о том, что США собираются передать Украине системы ПВО Avenger и ракеты Hawk появилась еще 10 ноября. Как заявили в Пентагоне, речь идет о новом пакете поддержки на $400 млн. В минобороны США также подчеркивали, что меры включают и передачу Киеву ракет Stinger вместе с вооружениями для комплексов HIMARS.