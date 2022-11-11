Зеленский обратился к Байдену насчет Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена за новый пакет военной помощи для Киева, который включает системы противовоздушной обороны Avenger.
По его словам, стороны вместе создают "воздушный щит" для украинского государства.
"Спасибо президенту США Джо Байдену и дружественным американским гражданам за пакет помощи, включающий системы противовоздушной обороны Avenger и ракеты для систем противовоздушной обороны Hawk. Вместе мы создаем воздушный щит для защиты", - написал Зеленский в Twitter.
Как указал президент Украины, новый пакет поддержки стал очередным актом солидарности с Киевом со стороны Вашингтона. Информация о том, что США собираются передать Украине системы ПВО Avenger и ракеты Hawk появилась еще 10 ноября. Как заявили в Пентагоне, речь идет о новом пакете поддержки на $400 млн. В минобороны США также подчеркивали, что меры включают и передачу Киеву ракет Stinger вместе с вооружениями для комплексов HIMARS.
Ранее сообщалось, что США помогут Украине создать интегрированную систему средств ПВО разной дальности.