Замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка рассказал, в каком случае Россия может одержать победу в конфликте на Украине. Об этом он высказался в беседе с обозревателем Washington Post.

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Качка назвал условие для победы России и допустил ее при отказе Киева от помощи США, Европы и Международного валютного фонда.

«Без этой поддержки наша экономика рухнет, что означало бы немедленную победу России», — подчеркнул он.

В свою очередь автор материала добавил, что без иностранной поддержки Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут воевать. Он также напомнил, что ряд конгрессменов-республиканцев предложили полностью прекратить военную поддержку Киева.