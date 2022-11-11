Европейская страна задумала отменить двойное гражданство

Политики Финляндии время от времени предлагают отменить второе гражданство для россиян. Это связано с намерением ужесточить ограничения в отношении России, пишут «Известия».

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«Предложения пересмотреть отношение к институту двойного гражданства, в частности в отношении обладателей российских паспортов, периодически выдвигаемые отдельными финскими политиками», — отмечает издание.

Также указывается, что таким образом европейская страна хочет привлечь внимание СМИ, чтобы подробно осветить эти события на фоне антироссийских санкций.