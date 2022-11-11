СМИ: Турцию могут исключить из Совета Европы

Как отмечается, комитет министров Совета Европы возбудил против Анкары судебное разбирательство по нарушению прав человека, которое в конечном итоге может привести к исключению Турции или приостановлению ее членства. Euractiv указывает, что на данный момент турецкая сторона не исполнила более 500 решений и постановлений ЕСПЧ, в том числе 136 "ведущих дел", связанных с структурными проблемами государства. По данным портала, представители Совета Европы не раз предупреждали Турцию о том, что все государства-члены организации обязаны исполнять решения ЕСПЧ. При этом Euractiv подчеркивает, что пока в СЕ выступают за диалог с Анкарой по всем спорным вопросам.