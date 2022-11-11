СМИ: Турцию могут исключить из Совета Европы

Турецкие активисты опасаются возможного исключения страны из Совета Европы на фоне невыполнения Анкарой последних постановлений Европейского суда по правам человека, пишет Euractiv.
По информации портала, речь идет о требовании ЕСПЧ по освобождению бизнесмена Османа Кавалы, приговоренного к пожизненному заключению за причастность к попытке госпереворота 2016 года.
Как отмечается, комитет министров Совета Европы возбудил против Анкары судебное разбирательство по нарушению прав человека, которое в конечном итоге может привести к исключению Турции или приостановлению ее членства. Euractiv указывает, что на данный момент турецкая сторона не исполнила более 500 решений и постановлений ЕСПЧ, в том числе 136 "ведущих дел", связанных с структурными проблемами государства. По данным портала, представители Совета Европы не раз предупреждали Турцию о том, что все государства-члены организации обязаны исполнять решения ЕСПЧ. При этом Euractiv подчеркивает, что пока в СЕ выступают за диалог с Анкарой по всем спорным вопросам.
Ранее сообщалось, что в Турции задержали племянницу главы организации FETO, которую в Анкаре считают террористической, Сюммея Гюлен. Как отмечалось, дядя задержанной Фетхуллах Гюлен обвиняется турецкой сторон в подготовке попытки госпереворота 2016 года.