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26 минут назад

Euractiv: Турцию могут исключить из Совета Европы

Газета.Ru

Турецкие активисты опасаются возможного исключения страны из Совета Европы на фоне невыполнения Анкарой последних постановлений Европейского суда по правам человека, пишет Euractiv.

СМИ: Турцию могут исключить из Совета Европы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации портала, речь идет о требовании ЕСПЧ по освобождению бизнесмена Османа Кавалы, приговоренного к пожизненному заключению за причастность к попытке госпереворота 2016 года.

Как отмечается, комитет министров Совета Европы возбудил против Анкары судебное разбирательство по нарушению прав человека, которое в конечном итоге может привести к исключению Турции или приостановлению ее членства. Euractiv указывает, что на данный момент турецкая сторона не исполнила более 500 решений и постановлений ЕСПЧ, в том числе 136 "ведущих дел", связанных с структурными проблемами государства. По данным портала, представители Совета Европы не раз предупреждали Турцию о том, что все государства-члены организации обязаны исполнять решения ЕСПЧ. При этом Euractiv подчеркивает, что пока в СЕ выступают за диалог с Анкарой по всем спорным вопросам.

Ранее сообщалось, что в Турции задержали племянницу главы организации FETO, которую в Анкаре считают террористической, Сюммея Гюлен. Как отмечалось, дядя задержанной Фетхуллах Гюлен обвиняется турецкой сторон в подготовке попытки госпереворота 2016 года.

В мире,Фетхуллах Гюлен,ЕСПЧ,Совет Европы,
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