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23 минуты назад

Массовое убийство произошло в мексиканском баре

Vse42.ru

В Мексике неизвестные напали на посетителей бара и убили девять человек.

Массовое убийство произошло в мексиканском баре
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В муниципалитете Апасео-эль-Альто в штате Гуанахуато в центральной части Мексики произошел инцидент – неизвестные открыли огонь по посетителям бара.

Как сообщили местные власти, жертвами атаки стали сразу девять человек. Известно, что вооруженные люди, прибывшие на большом внедорожнике, вошли в заведение и стали стрелять по тем, кто находился внутри бара – это привело к гибели пяти мужчин и четырех женщин.

Отмечается, что сведений о возможных мотивах расправы пока обнародовано не было. Идет расследование.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что дебошир с ножом напал на кондуктора в новокузнецком автобусе.

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