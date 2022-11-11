Массовое убийство произошло в мексиканском баре

В Мексике неизвестные напали на посетителей бара и убили девять человек.
В муниципалитете Апасео-эль-Альто в штате Гуанахуато в центральной части Мексики произошел инцидент – неизвестные открыли огонь по посетителям бара.
Как сообщили местные власти, жертвами атаки стали сразу девять человек. Известно, что вооруженные люди, прибывшие на большом внедорожнике, вошли в заведение и стали стрелять по тем, кто находился внутри бара – это привело к гибели пяти мужчин и четырех женщин.
Отмечается, что сведений о возможных мотивах расправы пока обнародовано не было. Идет расследование.
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