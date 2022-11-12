На Украине отказались замораживать конфликт на зиму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не планируют сокращать попытки контратак на российские позиции в преддверии зимы. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов .

«Мы не можем ничего замораживать, мы — не холодильная камера. Никакой остановки мы допустить не можем», — сказал чиновник.

Он напомнил, что одним из условий для переговоров, которые выдвинул президент Владимир Зеленский , является восстановление целостности территории Украины.

10 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после возможной паузы в боевых действиях зимой ВСУ могут усилиться тысячами солдат, прошедшими подготовку в Великобритании. Он предположил, что зима замедлит боевые действия с обеих сторон, но пообещал, что Киев будет использовать это время с максимальным результатом для перегруппировки, обновления и ротации подразделений.