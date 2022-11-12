В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
27 минут назад

На Украине отказались замораживать конфликт на зиму

Lenta.ruиещё 4

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не планируют сокращать попытки контратак на российские позиции в преддверии зимы. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

На Украине отказались замораживать конфликт на зиму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы не можем ничего замораживать, мы — не холодильная камера. Никакой остановки мы допустить не можем», — сказал чиновник.

Он напомнил, что одним из условий для переговоров, которые выдвинул президент Владимир Зеленский, является восстановление целостности территории Украины.

10 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после возможной паузы в боевых действиях зимой ВСУ могут усилиться тысячами солдат, прошедшими подготовку в Великобритании. Он предположил, что зима замедлит боевые действия с обеих сторон, но пообещал, что Киев будет использовать это время с максимальным результатом для перегруппировки, обновления и ротации подразделений.

В мире,Выборы на Украине,Алексей Данилов,Алексей Резников,Владимир Зеленский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители