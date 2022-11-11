В США призвали полностью прекратить помощь Украине

В Конгрессе США звучат призывы полностью прекратить помощь Украине. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники, передает ТАСС.
Как говорится в публикации, представители Республиканской партии пересматривают стратегию Вашингтона о поставках помощи на Украину. Некоторые члены партии считают необходимым полностью прекратить поддерживать Украину, другие выступают за сокращение поставок, но увеличение военной части.
Источники The Washington Post сообщают, что законопроект о временных расходах скорее всего не позволит внести срочные изменения в сумму поставок помощи на Украину, Киев будет получать около $1,5 млрд в месяц до весны. Однако затем Вашингтон может пересмотреть свою стратегию в этом направлении. Многие республиканцы выражают желание продолжать экономическую поддержку Украины. Сторонников выделения Украины пакета гуманитарной помощи намного меньше.
Ранее украинский депутат от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев сообщил, что делегация депутатов Верховной рады намерена обсудить с представителями Конгресса США нового созыва поддержку Киева со стороны Вашингтона. Украина выражает обеспокоенность потенциальным прекращением помощи от США.