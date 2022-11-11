В США призвали полностью прекратить помощь Украине

В Конгрессе США звучат призывы полностью прекратить помощь Украине. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники, передает ТАСС.

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Как говорится в публикации, представители Республиканской партии пересматривают стратегию Вашингтона о поставках помощи на Украину. Некоторые члены партии считают необходимым полностью прекратить поддерживать Украину, другие выступают за сокращение поставок, но увеличение военной части.

Источники The Washington Post сообщают, что законопроект о временных расходах скорее всего не позволит внести срочные изменения в сумму поставок помощи на Украину, Киев будет получать около $1,5 млрд в месяц до весны. Однако затем Вашингтон может пересмотреть свою стратегию в этом направлении. Многие республиканцы выражают желание продолжать экономическую поддержку Украины. Сторонников выделения Украины пакета гуманитарной помощи намного меньше.