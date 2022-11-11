Зеленский сравнил ВСУ и войска НАТО

Войска Украины находятся на том же уровне, что в странах-членах Североатлантического альянса , сообщает CNN со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского . По его словам, он считает честным намерение Киева вступить в НАТО.

«По уровню подготовки, по устойчивости нашей системы обороны. Я думаю, что мы, по меньшей мере на том же уровне, как и страны-члены НАТО», — заявил глава государства.

Как отметил Зеленский, если путь в Альянс займет у Украины слишком много времени, то стране нужны гарантии безопасности. Вступление Украины в НАТО грозит катастрофическими последствиями для США, считает вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together, ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».