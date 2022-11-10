Власти Николаевской области Украины сообщили о воздушной тревоге в регионе

Глава администрации Николаевской области на юге Украины сообщил, что в регионе вновь звучит воздушная тревога. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Воздушная тревога! Вся область», — сообщил Ким.
10 ноября воздушную тревогу уже несколько раз объявляли в ряде регионов Украины, в том числе в Николаевской области.
Вечером 9 ноября воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях Украины.
С 10 октября Вооруженные силы РФ наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. С тех пор воздушная тревога в регионах страны объявляется каждый день.
1 ноября на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилось заявление о серьезных повреждениях около 40% энергетической инфраструктуры страны.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.