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18 минут назад

Власти Николаевской области Украины сообщили о воздушной тревоге в регионе

Газета.Ru

Глава администрации Николаевской области на юге Украины сообщил, что в регионе вновь звучит воздушная тревога. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Власти Николаевской области Украины сообщили о воздушной тревоге в регионе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Воздушная тревога! Вся область», — сообщил Ким.

10 ноября воздушную тревогу уже несколько раз объявляли в ряде регионов Украины, в том числе в Николаевской области.

Вечером 9 ноября воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях Украины.

С 10 октября Вооруженные силы РФ наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. С тех пор воздушная тревога в регионах страны объявляется каждый день.

1 ноября на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилось заявление о серьезных повреждениях около 40% энергетической инфраструктуры страны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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