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22 минуты назад

Победивший на выборах конгрессмен США пообещал голосовать против помощи Украине

Ura.Ruиещё 4

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар заявил о намерении выступить против военной помощи Украине. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Американский конгрессмен обещал голосовать против выделения помощи Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В конгресс были внесены 17 инициатив, которые разжигали или финансировали <…> Украину», — сообщил дипломат.

По его словам, он проголосовал против каждой из них.

По его мнению, мир увидел достаточно разрушений из-за конфликта на Украине. Он убежден, что мирное урегулирование вопроса уже давно должно было произойти.

Ранее Госар приглашал президента России Владимира Путина в США, передает «Национальная служба новостей». Позже он обвинил ООН в бездействии из-за Украины. По его словам, организация, которая призвана сохранять мир, не может урегулировать конфликт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов, а также демилитаризации страны.

В мире,Владимир Путин,Конгресс США,ООН,
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