Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар заявил о намерении выступить против военной помощи Украине. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«В конгресс были внесены 17 инициатив, которые разжигали или финансировали <…> Украину», — сообщил дипломат.

По его словам, он проголосовал против каждой из них.

По его мнению, мир увидел достаточно разрушений из-за конфликта на Украине. Он убежден, что мирное урегулирование вопроса уже давно должно было произойти.