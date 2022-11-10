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33 минуты назад

Зеленский отказался признать «закрытие двери» для переговоров с Россией

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN отказался признать, что он окончательно закрыл двери для переговоров с Россией. По его мнению, диалог между двумя странами возможен.

Зеленский отказался признать «закрытие двери» для переговоров с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не закрывал дверь (для переговоров — прим. «Ленты.ру»). Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией - той, которая будет по-настоящему готова к миру», — заявил глава государства.

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Ранее журналист Барыш Достер в статье для турецкого издания Cumhuriye сообщил, что готовность президента Украины Владимира Зеленского к диалогу с президентом России Владимиром Путиным выявила трещину в Североатлантическом альянсе. По мнению Достера, этот шаг украинского лидера дает представление о положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) и демонстрирует раскол в НАТО.

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