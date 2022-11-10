В ООН призвали Украину и России к переговорам

Россия и Украина должны вступить в переговоры при появлении такой возможности, заявила на брифинге представитель офиса генерального секретаря ООН Стефани Трембле, пишет ТАСС .

Ранее Милли в эфире телеканала CNN заявил, что зимой может появиться возможность для проведения переговоров между Россией и Украиной после стабилизации ситуации на фронте. Он добавил, что США продолжат поставки вооружений на Украину, если переговоры не состоятся или провалятся.