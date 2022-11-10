Британо-украинская пара предпочла уехать на Украину из-за кризиса в Британии

Британский таблоид Daily Mail сообщает о том, как британец и украинка, бежавшие из Украины, вынуждены возвратиться назад, потому что финансово не могут позволить себе жить в Великобритании.

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Как рассказывает издание, 29-летний Джо Плейс и его 34-летняя жена Ирина, работавшие преподавателями английского языка, покинули свой дом в Киеве в феврале и сбежали в Великобританию, надеясь осесть в Шеффилде или Ноттингеме.

Однако они столкнулись с “ужасными” жилищными условиями, высокими затратами и требованиями к аренде, которые они не могли удовлетворить.

Ирина Плейс получила украинскую семейную визу, но в результате этого и трудоустройства в Великобритании они не смогли подать заявку на программу “Дома для Украины”.

После семи месяцев борьбы за поиск постоянного дома, пара вернулась на Украину в сентябре и сейчас живет в Ужгороде, несмотря на перспективу отключения электричества и отопления из-за российских ракетных ударов.

Джо Плейс сказал, что аренда жилья в Великобритании будет стоить им до 1500 фунтов стерлингов в месяц по сравнению с 500 фунтов стерлингов в Ужгороде, хотя для Украины и 500 фунтов – это очень дорого, а жилищные агентства и арендодатели просили предоставить налоговую декларацию за предыдущий год или доход за шесть месяцев на банковском счете в Великобритании, который они не могли предоставить.

Он сказал, что деньги, которые пара уже имела на своих украинских банковских счетах, не были приняты, и арендодатели неоднократно отклоняли их заявки.

На 500 фунтов можно снять дворец в другом регионе Украины, но Закарпатье сейчас один из самых спокойных регионов, граничащих с Европой, поэтому цены на аренду недвижимости там космические по украинским меркам.