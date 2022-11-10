Белый дом: от РФ нет конструктивного ответа в вопросе обмена заключенными

«За последние несколько месяцев мы выдвинули серию предложений о том, как мы могли бы урегулировать ее (Бриттни Грайнер) дело и дело Пола Уилана, чтобы вернуть их домой. Пока российская сторона не продемонстрировала готовности заниматься предложениями по этому обмену для получения результата», — сказал он.