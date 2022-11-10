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31 минуту назад

Белый дом: от РФ нет конструктивного ответа в вопросе обмена заключенными

Газета.Ruиещё 2

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, по мнению США, Россия не отвечает конструктивным образом на попытки Вашингтона договориться об обмене заключенными. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

Белый дом: от РФ нет конструктивного ответа в вопросе обмена заключенными
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«За последние несколько месяцев мы выдвинули серию предложений о том, как мы могли бы урегулировать ее (Бриттни Грайнер) дело и дело Пола Уилана, чтобы вернуть их домой. Пока российская сторона не продемонстрировала готовности заниматься предложениями по этому обмену для получения результата», — сказал он.

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