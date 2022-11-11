Пентагон: Украина получит новый пакет помощи на $400 млн

Американские власти выделяют Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минобороны США.
Киев получит ракеты для систем ПВО Hawk, четыре системы ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS. Уже на следующей неделе Вашингтон будет проводить консультации с другими странами по вопросам оказания военной помощи Украине.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе «есть некоторые голоса, которые имеют отличное мнение по вопросам поддержки Украины», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».