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59 минут назад

Байден не захотел встречаться с принцем Саудовской Аравии на G20

Lenta.ruиещё 5

Президент США Джо Байден не намерен проводить переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях предстоящего саммита G20 на Бали. Об этом сообщил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Reuters.

Байден не захотел встречаться с принцем Саудовской Аравии на G20
Фото: ТАССТАСС

По словам чиновника, у американского лидера «нет никаких планов садиться за стол переговоров» с представителем саудитов. При этом Байден встретится с лидерами Германии, Франции, Индии, Турции и Австралии, а вероятность дополнительных контактов на полях саммита «будет расти».

В октябре газета The Wall Street Journal узнала, что Аль Сауд ставит под сомнение ясность ума Байдена. В частных беседах 37-летний кронпринц часто высмеивает американского лидера из-за допускаемых оплошностей. Также Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил своим советникам, что Байден не впечатлял его еще в бытность вице-президентом США, а сам он больше предпочитал работать с предшественником действующего президента Дональдом Трампом.

Враждебность между ними обострила напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. В частности, по мнению саудовских должностных лиц, на встрече лидеров в июле глава Белого дома не был заинтересован в политических дискуссиях и не хотел там присутствовать. Вместе с тем, официальные лица США утверждают, что Байден уделял этим встречам значительное время и энергию.

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