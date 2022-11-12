Байден не захотел встречаться с принцем Саудовской Аравии на G20

Президент США Джо Байден не намерен проводить переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях предстоящего саммита G20 на Бали. Об этом сообщил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Reuters.

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По словам чиновника, у американского лидера «нет никаких планов садиться за стол переговоров» с представителем саудитов. При этом Байден встретится с лидерами Германии, Франции, Индии, Турции и Австралии, а вероятность дополнительных контактов на полях саммита «будет расти».

В октябре газета The Wall Street Journal узнала, что Аль Сауд ставит под сомнение ясность ума Байдена. В частных беседах 37-летний кронпринц часто высмеивает американского лидера из-за допускаемых оплошностей. Также Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил своим советникам, что Байден не впечатлял его еще в бытность вице-президентом США, а сам он больше предпочитал работать с предшественником действующего президента Дональдом Трампом.