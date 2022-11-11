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1 час назад

Президент Сербии Вучич счел ошибочным прогноз о битве за Херсон

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что, возможно, ошибся в своих прогнозах о битве за город Херсон.

Президент Сербии Вучич счел ошибочным прогноз о битве за Херсон
Фото: ТАССТАСС

После переговоров с президентом Франции Эмманeуэлем Макроном в Париже сербский лидер заявил, что, очевидно, ошибся, так как думал, что россияне будут оказывать большее сопротивление под Херсоном. По словам Вучича, это показывает, что сербы сами должны создавать свое будущее, заботиться о нем, должны сами о себе заботиться в военном смысле, если хотят сохранить свой военный нейтралитет, передает ТАСС.

Напомним, 7 ноября Вучич сравнил предстоящее сражение вооруженных сил России и Украины за город Херсон со Сталинградской битвой и выразил мнение, что оно будет иметь решающее значение в конфликте на Украине.

В мире,Александар Вучич,
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