Президент Сербии Вучич счел ошибочным прогноз о битве за Херсон

После переговоров с президентом Франции Эмманeуэлем Макроном в Париже сербский лидер заявил, что, очевидно, ошибся, так как думал, что россияне будут оказывать большее сопротивление под Херсоном. По словам Вучича, это показывает, что сербы сами должны создавать свое будущее, заботиться о нем, должны сами о себе заботиться в военном смысле, если хотят сохранить свой военный нейтралитет, передает ТАСС.