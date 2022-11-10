Американский полковник раскрыл договоренность Зеленского с США

"Я думаю, Салливан попросил Зеленского быть милым и создать иллюзию того, что Киев хочет переговоров, даже если это не сработает. Я думаю, это был фарс", - пояснил Макгрегор.

8 сентября Владимир Зеленский выставил ряд условий для начала переговоров с Россией. В частности, он потребовал восстановить территориальную целостность Украины (в том числе отдать Крым), возместить все убытки, нанесенные в ходе СВО, наказать всех "военных преступников" и гарантировать, "что это не повторится".