На Украине назвали число обвиненных в сотрудничестве с Россией людей

В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали число людей, которых с марта обвинили в сотрудничестве с Россией. Об этом на брифинге высказался представитель СБУ Артем Дехтяренко, сообщается в Telegram-канале ведомства.

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По его словам, за восемь месяцев о подозрении в сотрудничестве с российской стороной было объявлено 700 людям. Дехтяренко уточнил, что им было предъявлено обвинение по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины («Коллаборационистская деятельность»), которая появилась в УК в марте.