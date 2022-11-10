В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
1 час назад

На Украине назвали число обвиненных в сотрудничестве с Россией людей

Lenta.ru

В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали число людей, которых с марта обвинили в сотрудничестве с Россией. Об этом на брифинге высказался представитель СБУ Артем Дехтяренко, сообщается в Telegram-канале ведомства.

На Украине назвали число обвиненных в сотрудничестве с Россией людей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, за восемь месяцев о подозрении в сотрудничестве с российской стороной было объявлено 700 людям. Дехтяренко уточнил, что им было предъявлено обвинение по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины («Коллаборационистская деятельность»), которая появилась в УК в марте.

Ранее на Украине по обвинению в госизмене был задержан директор предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев. Его подозревают в поставке вертолетных двигателей в Россию.

В мире,Вячеслав Богуслаев,Мотор Сич,СБУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители