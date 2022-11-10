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1 час назад

Полковник Макгрегор: Зеленский и Салливан создали иллюзию стремления Киева к переговорам

Газета.Ruиещё 6

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и президент Украины Владимир Зеленский договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Москвой. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор: Зеленский и Салливан создали иллюзию стремления Киева к переговорам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я думаю, Салливан попросил Зеленского быть милым и создать иллюзию того, что Киев хочет переговоров, даже если это не сработает», — заявил Макгрегор.

По его мнению, украинские власти намеренно выдвинули такие условия, чтобы «убить» процесс мирного урегулирования.

В мире,Джейк Салливан,Дуглас Макгрегор,Владимир Зеленский,Пентагон,
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