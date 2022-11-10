Макгрегор: Зеленский и Салливан создали иллюзию стремления Киева к переговорам

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и президент Украины Владимир Зеленский договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Москвой. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.