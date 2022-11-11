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43 минуты назад

Трюдо подтвердил Зеленскому обязательство Канады по поддержке Украины

Газета.Ruиещё 6

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил факт телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как заявили в пресс-службе руководителя канадского кабмина, в ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов, в том числе продолжение поддержки Киева.

Трюдо подтвердил Зеленскому обязательство Канады по поддержке Украины
Фото: Jens Meyer/APJens Meyer/AP

"Премьер-министр подтвердил обязательство Канады по поддержке Украины и ее народа путем военной, экономической и гуманитарной помощи до тех пор, пока это необходимо", - цитирует заявление ведомства ТАСС.

Как указали в пресс-службе премьера Канады, в рамках переговоров Трюдо отдельно уточнил у Зеленского, чем еще Оттава может помочь Украине. В ведомстве подчеркнули, что речь шла не только о нуждах Киева на данный момент, но и о долгосрочной перспективе.

Ранее Зеленский заявил, что поговорил с Трюдо о зерновой сделке и возможном расширении военной помощи Украине со стороны Канады.

В мире,Владимир Зеленский,Джастин Трюдо,
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