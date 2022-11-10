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9 минут назад

Трамп опасается обмана при подсчете голосов в Неваде и Аризоне

ТАСС

Бывший президент США Дональд Трамп опасается, что демократы могут вмешаться в подсчет голосов по итогам промежуточных выборов в штатах Аризона и Невада, которые являются ключевыми для установления контроля над Сенатом Конгресса США.

Трамп опасается обмана при подсчете голосов в Неваде и Аризоне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"У округа Кларк (штат Невада) коррумпированная система голосования, будь осторожен, Адам (Лаксальт, кандидат от республиканцев на место в Сенате - прим. ТАСС). Как и во множестве мест в нашей стране, которая вскоре превратится в страну третьего мира. В Аризоне заявили, что подсчитают голоса "к концу недели", - они хотят больше времени на обман", - написал он в четверг в своей социальной сети Truth Social, добавив, что представитель республиканцев Кэри Лейк "обязана победить" в борьбе за пост губернатора Аризоны.

По сведениям ряда СМИ, республиканцы сохраняют преимущество над демократами в соперничестве за контроль над Палатой представителей Конгресса, однако в борьбе за Сенат значимого преимущества пока нет ни у одной из партий. Исход борьбы за верхнюю палату законодательного органа зависит сейчас главным образом от подсчета голосов в штатах Аризона и Невада. Сколько времени на это потребуется, пока с уверенностью сказать нельзя. Власти Джорджии уже сообщили, что в штате состоится второй тур голосования по выборам в Сенат.

В мире,Дональд Трамп,Конгресс США,
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