Трамп опасается обмана при подсчете голосов в Неваде и Аризоне

"У округа Кларк (штат Невада) коррумпированная система голосования, будь осторожен, Адам (Лаксальт, кандидат от республиканцев на место в Сенате - прим. ТАСС). Как и во множестве мест в нашей стране, которая вскоре превратится в страну третьего мира. В Аризоне заявили, что подсчитают голоса "к концу недели", - они хотят больше времени на обман", - написал он в четверг в своей социальной сети Truth Social , добавив, что представитель республиканцев Кэри Лейк "обязана победить" в борьбе за пост губернатора Аризоны.

По сведениям ряда СМИ, республиканцы сохраняют преимущество над демократами в соперничестве за контроль над Палатой представителей Конгресса, однако в борьбе за Сенат значимого преимущества пока нет ни у одной из партий. Исход борьбы за верхнюю палату законодательного органа зависит сейчас главным образом от подсчета голосов в штатах Аризона и Невада. Сколько времени на это потребуется, пока с уверенностью сказать нельзя. Власти Джорджии уже сообщили, что в штате состоится второй тур голосования по выборам в Сенат.