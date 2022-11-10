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1 час назад

Бельгийский сенатор Детекс: ЕС должен договориться с РФ о разделе Украины и снять санкции

Газета.Ruиещё 6

Бельгийский сенатор Ален Детекс заявил в беседе с французским изданием Causeur, что Евросоюз больше не должен идти на поводу у США, которые ведут ЕС "к разрушительному конфликту" с Российской Федерацией.

В ЕС заявили о необходимости договориться с Россией о «разделе» Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Европе необходимо пересмотреть свою политику в отношении России и Украины. Как считает Детекс, в интересах Европы и ее жителей следует "отказаться от жесткой линии" украинского президента Владимира Зеленского, договориться с РФ "о разделе Украины" и снять антироссийские санкции.

"Таков путь к спасению. На данном этапе дипломатическое решение лучше эскалации конфликта, которую поощряет Белый дом", — продолжил политик.

Также он вспомнил о "Панамских документах", в которых Зеленский называется "офшорным махинатором". Кроме того, он указал, что украинского лидера нужно рассматривать как "американскую марионетку, одержимую высокомерием и втягивающую нас в войну".

Названа страна, в которую уехало наибольшее количество украинских беженцев

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что несколько стран ведут активную работу по "расчленению" Украины, а Польша перешла к "захвату" украинских территорий. По его мнению, следствием действий США и их союзников станет распад украинского государства.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Владимир Зеленский,Николай Патрушев,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,ЕС,
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