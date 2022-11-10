В ЕС заявили о необходимости договориться с Россией о «разделе» Украины

Бельгийский сенатор Ален Детекс заявил в беседе с французским изданием Causeur, что Евросоюз больше не должен идти на поводу у США, которые ведут ЕС "к разрушительному конфликту" с Российской Федерацией.

По его словам, Европе необходимо пересмотреть свою политику в отношении России и Украины. Как считает Детекс, в интересах Европы и ее жителей следует "отказаться от жесткой линии" украинского президента Владимира Зеленского, договориться с РФ "о разделе Украины" и снять антироссийские санкции.

"Таков путь к спасению. На данном этапе дипломатическое решение лучше эскалации конфликта, которую поощряет Белый дом", — продолжил политик.

Также он вспомнил о "Панамских документах", в которых Зеленский называется "офшорным махинатором". Кроме того, он указал, что украинского лидера нужно рассматривать как "американскую марионетку, одержимую высокомерием и втягивающую нас в войну".

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что несколько стран ведут активную работу по "расчленению" Украины, а Польша перешла к "захвату" украинских территорий. По его мнению, следствием действий США и их союзников станет распад украинского государства.