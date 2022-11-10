Премьер Албании завил о попытках сместить его с помощью денег из России

Премьер-министр Албании Эди Рама обвинил оппозицию в попытках сместить его с помощью денег, якобы полученных из России. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что парламент Албании в четверг, 10 октября, рассматривал вопрос о передаче в рамках проекта Durres Waterfront в частные руки крупнейшего порта страны Дуррес на Адриатическом море.

По данным агентства, инвесторы намереваются модернизировать его, обустроить так называемую «марину» - стоянки и инфраструктуру для элитных яхт. В проект может быть вложено до 2 млрд евро.

Оппозиция выступает категорически против передачи порта, так как через него проходят до 90% морских грузов в Албании. Кроме того, новая стоянка для грузовых судов еще не построена.

Премьер во время обсуждения вопроса позволил себе ряд резких высказываний в адрес представителей оппозиционной Демократической партии.

«Вы неудачники, безликие, люди без религии, нации и веры», - заявил Рама.

Политик добавил, что делегаты ДП якобы лгут, незаслуженно обвиняют правительство и крупную мировую компанию в нечестном ведении бизнеса.

По его мнению, депутаты оппозиционной партии якобы «оплачены русскими деньгами, чтобы сместить правительство страны».

В ответ на это, уточняет агентство, парламентарии напомнили о правилах поведения в парламенте, недопустимости использования обсценной лексики. По их мнению, позволить себе такие высказывания могут только люди «с большими проблемами».