В ООН признали отсутствие данных об изнасилованиях украинцев военными РФ

Спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявила, что у нее нет подтверждения информации об изнасилованиях под действием «Виагры» российскими военными украинцев.

Она заявила, что информацию о якобы изнасилованиях под действием «Виагры» ей сообщили социальные и медицинские службы со ссылкой на «жертвы» насилия во время ее визита в Киев 3 мая.

Паттен заявила, что у нее нет полномочий проводить расследования, поскольку их проводит группа по наблюдению за соблюдением прав человека и Международная комиссия по расследованию. В отчете этих структур на данный момент нет ничего об изнасилованиях под «Виагрой». Видео опубликовано в Telegram-канале пранкеров.