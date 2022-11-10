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23 минуты назад

В ООН рассказали пранкерам об отсутствии данных об изнасилованиях российскими военными украинцев

Деловая газета "Взгляд"

Спецпредставитель генсекретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявила, что у нее нет подтверждения информации об изнасилованиях под действием «Виагры» российскими военными украинцев.

В ООН признали отсутствие данных об изнасилованиях украинцев военными РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она заявила, что информацию о якобы изнасилованиях под действием «Виагры» ей сообщили социальные и медицинские службы со ссылкой на «жертвы» насилия во время ее визита в Киев 3 мая.

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Паттен заявила, что у нее нет полномочий проводить расследования, поскольку их проводит группа по наблюдению за соблюдением прав человека и Международная комиссия по расследованию. В отчете этих структур на данный момент нет ничего об изнасилованиях под «Виагрой». Видео опубликовано в Telegram-канале пранкеров.

Напомним, Паттен в интервью Agence France-Presse заявила, что изнасилования и сексуальные посягательства, якобы совершаемые российскими военными на Украине, являются частью российской «военной стратегии» и «преднамеренной тактики по дегуманизации жертв».

В мире,СВО,Алексей Столяров,Владимир Кузнецов,ООН,
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