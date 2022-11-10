«Еще одна победа Украины». Как в мире отреагировали на отвод войск из Херсона

9 ноября российский министр обороны Сергей Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра. В четверг Минобороны сообщило, что этот маневр проходит строго в соответствии с планом. На информацию об уходе российских военных за Днепр отреагировали сразу несколько мировых лидеров. Как оценивают маневр Минобороны за границей — в обзоре «Газеты.Ru».

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За океаном

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Первым из глав государств на вчерашнее сообщение об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра отреагировал президент США Джо Байден. В своем традиционном брифинге 9 ноября (в ночь на 10 ноября по московскому времени) он обсудил решение о маневре российских войск.

"Во-первых, мне показалось интересным, что они ждали окончания выборов в Конгресс, чтобы принять это решение, о котором мы знали в течение некоторого времени. И это доказывает, что у них, у российской армии, есть реальные проблемы", - сказал Байден.

Он добавил, что на фоне сообщений об отводе войск пока нет ясности, готов ли Киев идти на компромисс с Москвой. Кроме того, американский президент во время пресс-конференции перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджа. Высказался на эту тему и бывший посол США в России Майкл Макфол.

"Даже если вы не знаете русского языка, посмотрите видеозапись доклада генерала Суровикина министру Шойгу, чтобы почувствовать атмосферу. Так звучит поражение", - написал дипломат в Twitter.

В то же время аналитик CNN Тим Листер предостерег украинскую армию от попыток формировать Днепр и наступать на российские вооруженные силы на левом берегу. В противном случае ВСУ придется заплатить "непомерную цену" за такое наступление.

"Неизвестно, как отреагируют украинцы. Их войска на южных линиях фронта истощены, а земля перед ними, вероятно, сильно заминирована. Преследование русских войск пролило бы больше крови, как и любые бои в плотных районах, таких как город Херсон", - написал Листер, напомнив, что Россия продолжает контролировать большую часть территории Херсонской области, включая побережье Азовского моря.

В Европе

Днем 10 ноября ситуацию прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

"Мы, конечно, будем следить за событиями на земле. Вы знаете, что Россия отступила. Сейчас мы видим, как ВСУ медленно оттесняет вооруженные силы России на юге под Херсоном. Cовершенно очевидно, что Россия находится под сильным давлением. И, если они уйдут из Херсона, это станет еще одной победой Украины. Это достойно похвалы. Но, конечно, и та поддержка, что Украина получает от Британии и НАТО, играет здесь существенную роль", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО в этот день посетил Великобританию, где вместе с министром обороны Объединенного Королевства Беном Уоллесом наблюдал за обучением украинских солдат в городе Лидд. Британский министр также не остался в стороне от темы отвода войск из Херсона.

"Я не удивлюсь, если украинские войска в ближайшие несколько недель успешно доберутся до левой стороны реки. Зима приближается, и она станет серьезным вызовом для обеих сторон конфликта. Поэтому мы полны решимости дать украинским солдатам лучшие навыки, потому что уже знаем, что российские военные этого не делают", - сказал Уоллес.

На востоке

Несколько в ином ключе высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Последнее решение России по Херсону - позитивный и важный шаг. Не знаю, удастся ли встретиться с российскими представителями на предстоящем саммите G20. Но я надеюсь на эту возможность. В ином случае мы продолжим вести телефонную дипломатию с Россией и, надеюсь, добьемся успеха в посредничестве между Москвой и Киевом. Давайте совершим переход от доминирования войны к доминированию мира", - сказал турецкий лидер.

В России

9 ноября командующий Объединенной группировкой войск российских вооруженных сил на Украине генерал Сергей Суровикин отчитался перед министром обороны Сергеем Шойгу, что на правом берегу Днепра и в Херсоне возникла угроза полной изоляции.

"Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. Но в то же время мы сохраним самое главное – жизнь военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно", - доложил Суровикин.

Глава Минобороны согласился с этими доводами и дал команду отводить войска, чтобы "обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники". Шойгу при этом подчеркнул, что "жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом". 10 ноября в Минобороны "Газете.Ru" сообщили, что дислоцированные на Николаево-Криворожском направлении российские войска приступили к переходу на левый берег реки Днепр.