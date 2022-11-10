В США в аэропорту нашли пистолет, спрятанный в сырой курице

В США сотрудники таможенной службы в аэропорту нашли пистолет, спрятанный в сырой курице, пишет HuffPost. Птица была упакована в багаже одного из пассажиров.

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По данным местных СМИ, инцидент произошел в аэропорту Южной Флориды. Согласно местному законодательству, перевозка свежего мяса разрешена в ручной клади, чем и воспользовался путешественник. Правда, проходя досмотр, представителя закона обнаружили, что пассажир спрятал в курицу пистолет.

Разряженное огнестрельное оружие тоже разрешается перевозить в зарегистрированных сумках, но оно должно быть задекларировано на кассе и упаковано в закрывающийся контейнер с жесткими стенками. По какой-то причине мужчина этого не сделал, видимо, чтобы не оплачивать дополнительные расходы.