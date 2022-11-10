Евросоюз отказался признавать выданные в ряде регионов загранпаспорта россиян

Совет Евросоюза (ЕС) и Европарламент отказались выдавать визы россиянам, которые получили загранпаспорта в ряде регионов. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ЕС.

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Так, согласно опубликованному заявлению, проездные документы, выданные на вошедших в состав России территориях, которые ранее входили в состав Украины, а также в Южной Осетии и Абхазии, не будут признаваться в качестве действительных для получения шенгенской визы.

Уточняется, что решение Совета ЕС и Европарламента должно быть утверждено перед официальной процедурой принятия.

Ранее в ноябре новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев призвал власти Германии запретить въезд россиянам в страну. По его словам, причиной такого призыва является то, что граждане России, посещающие Германию, «делают это не в знак протеста против войны».