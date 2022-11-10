Сунак обсудил с Зеленским предоставление тысячи ракет Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости со ссылкой на Даунинг-стрит.
Стороны обсудили дальнейшую поддержку Киева со стороны Лондона. В частности, Великобритания предоставит Украине еще тысячу ракет земля-воздух и более 25 тыс. комплектов для военнослужащих в зимнее время.
Зеленский также написал в своем Twitter, что в ходе разговора с Сунаком они выступили за продление зерновой сделки.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит Украину «как только сможет это сделать». Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс.
Симмонс отметила, что британский премьер воспринимает украинскую тематику так же серьезно, как и его предшественники — Борис Джонсон и Лиз Трасс. Дипломат напомнила, что Сунак позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому в первый день пребывания в должности, и это был первый иностранный лидер, которому он позвонил по телефону.