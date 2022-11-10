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1 час назад

Сунак обсудил с Зеленским поддержку Украины и предоставление тысячи ракет

Газета.Ruиещё 5

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости со ссылкой на Даунинг-стрит.

Сунак обсудил с Зеленским предоставление тысячи ракет Украине
Фото: газета.ругазета.ру

Стороны обсудили дальнейшую поддержку Киева со стороны Лондона. В частности, Великобритания предоставит Украине еще тысячу ракет земля-воздух и более 25 тыс. комплектов для военнослужащих в зимнее время.

Зеленский также написал в своем Twitter, что в ходе разговора с Сунаком они выступили за продление зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит Украину «как только сможет это сделать». Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс.

Симмонс отметила, что британский премьер воспринимает украинскую тематику так же серьезно, как и его предшественники — Борис Джонсон и Лиз Трасс. Дипломат напомнила, что Сунак позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому в первый день пребывания в должности, и это был первый иностранный лидер, которому он позвонил по телефону.

В мире,Лиз Трасс,Риши Сунак,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,
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