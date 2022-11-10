Сунак обсудил с Зеленским предоставление тысячи ракет Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости со ссылкой на Даунинг-стрит.

Фото: газета.ру газета.ру

Стороны обсудили дальнейшую поддержку Киева со стороны Лондона. В частности, Великобритания предоставит Украине еще тысячу ракет земля-воздух и более 25 тыс. комплектов для военнослужащих в зимнее время.

Зеленский также написал в своем Twitter, что в ходе разговора с Сунаком они выступили за продление зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит Украину «как только сможет это сделать». Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс.