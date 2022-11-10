Найдено объяснение нежеланию Си Цзиньпина ехать на G20

Президент США Джо Байден заявил, что на G20 планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпинем тайванский вопрос, но для Пекина данная тема не обсуждается, именно по этой причине китайский лидер пока не подтвердил свое участие в предстоящем саммите, рассказал NEWS.ru директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. По его словам, Пекин заранее предупредил Вашингтон, что требует уважать свой суверенитет.

Главный вопрос встречи Си Цзиньпина и Байдена, которая теоретически планировалась на Бали, — обсуждение «красных» линий. Байден сообщил, что хочет поговорить о Тайвани. Для Пекина это вообще не вопрос обсуждения, потому что для него это внутреннее дело. Байден хочет извлечь максимум из этой встречи, показать, что он отстаивает суверенитет Тайваня и еще больше втянуть Пекин в дискуссию, — сказал Маслов.

В Пекине пока не подтвердили участия Си Цзиньпина на G20, но при этом заявили, что со всеми странами, в том числе с США Китай поддерживает ровные и деловые отношения, то есть «дополнительная встреча не нужна». Байден хотел бы дать целую пресс-конференцию по поводу Тайваня, но Си Цзиньпин никак не может поддержать эту идею и участвовать в подобном обсуждении, полагает востоковед.

Если не будут участвовать Россия, Китай, лидер Украины не будет участвовать, то, по сути дела, двадцатка разваливается как площадка, где хотели бы поговорить о вопросах войны и мира. Если Байден не будет поднимать Тайванский вопрос, то Си Цзиньпин приедет на Бали, — считает Маслов.

Ранее представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что власти Китая пока не могут подтвердить участие Си Цзиньпина в саммите стран G20 на Бали, который пройдет с 15 по 16 ноября. Он отметил, что Пекин придает большое значение предложению Вашингтона о встрече глав двух государств на Бали и стороны ведут переговоры по этому поводу.