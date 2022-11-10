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23 минуты назад

Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в Шенген

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в Шенгенское пространство, говорится в сообщении ЕП.

Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенгенскую зону
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Теперь внутренний пограничный контроль между Шенгенской зоной и Хорватией будет прекращен, движение станет свободным. Поддержали это решение 534 депутата, 53 проголосовали против, 25 воздержались, передает РИА «Новости».

Ранее Совет Евросоюза подтвердил, что Хорватия выполнила все необходимые для присоединения к Шенгенскому пространству требования. Окончательное решение должен единогласно принять Совет Евросоюза.

Ранее депутаты Европарламента призвали Совет ЕС как можно быстрее одобрить решение по интеграции Болгарии и Румынии в Шенгенское пространство.

В мире,Европарламент,Совет Европы,
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