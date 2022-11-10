Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенгенскую зону

Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в Шенгенское пространство, говорится в сообщении ЕП.

Теперь внутренний пограничный контроль между Шенгенской зоной и Хорватией будет прекращен, движение станет свободным. Поддержали это решение 534 депутата, 53 проголосовали против, 25 воздержались, передает РИА «Новости».

Ранее Совет Евросоюза подтвердил, что Хорватия выполнила все необходимые для присоединения к Шенгенскому пространству требования. Окончательное решение должен единогласно принять Совет Евросоюза.