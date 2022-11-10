Трансгендера с ожирением признали «Мисс Америка»

Полный трансгендер Брайан Нгуен одержал победу на конкурсе красоты «Miss Greater Derry» в штате Нью-Гэмпшир. Об этом пишет «Российская газета».

Фото: missgreaterderrynh/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) missgreaterderrynh/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отмечается, что конкурс проводился под эгидой организации «Мисс Америка». Брайан был представлен на мероприятии как «мужчина-подросток». Его активно поддерживали спонсоры.

В результате, 19-летний конкурсант, не соответствующий общепринятым стандартам женской красоты, не только попал в списки участников, но и смог победить.

Пользователи раскритиковали победу Брайана в соцсетях. Женщин возмутило то, что представительницы прекрасного пола стали неуместными на конкурсе красоты. Мужчины назвали победу трансгендера «признаком наступления апокалипсиса», сообщает РЕН ТВ.