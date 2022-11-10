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53 минуты назад

Трансгендера с ожирением признали «Мисс Америка»

Илья Родин

Полный трансгендер Брайан Нгуен одержал победу на конкурсе красоты «Miss Greater Derry» в штате Нью-Гэмпшир. Об этом пишет «Российская газета».

Трансгендера с ожирением признали «Мисс Америка»
Фото: missgreaterderrynh/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)missgreaterderrynh/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отмечается, что конкурс проводился под эгидой организации «Мисс Америка». Брайан был представлен на мероприятии как «мужчина-подросток». Его активно поддерживали спонсоры.

В результате, 19-летний конкурсант, не соответствующий общепринятым стандартам женской красоты, не только попал в списки участников, но и смог победить.

Пользователи раскритиковали победу Брайана в соцсетях. Женщин возмутило то, что представительницы прекрасного пола стали неуместными на конкурсе красоты. Мужчины назвали победу трансгендера «признаком наступления апокалипсиса», сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что суд подтвердил возможность исключения трансгендерных участников из подобных соревнования. На фоне этого организаторы конкурса не возражали против участия биологического мужчины в соревновании с девушками.

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