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23 минуты назад

Глава МИД Конго указал на лицемерие «зерновой сделки»

Алиса Селезнёва

Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо назвал лицемерием поставки продовольствия в рамках «зерновой сделки» в Европу, а не в Африку. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

Глава МИД Конго указал на лицемерие «зерновой сделки»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Среди участников сделки - представители России, Турции, Украины и ООН.

Сделка подразумевает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. 7 сентября президент России Владимир Путин отметил, что лишь небольшая часть этих продуктов экспортируют в бедные страны.

По словам главы МИД Конго Жан-Клода Гакоссо, уже известно, что большая часть судов, которые перевозят украинскую пшеницу, направляются в порты Европы.

«А не в порты стран, где, как говорили, случится катастрофа. В нашем мире много лицемерия», - заметил он.

При этом министр обратил внимание на то, что продуктовые проблемы Африки излишне драматизированы, и назвал заявления о том, что африканцы умрут с голода примером пропаганды.

30 октября Россия объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота. Североатлантический альянс обратился к России с призывом пролонгировать «зерновую сделку». Генсек НАТО Йенс Столтенбер заявил, что организация выступает за обеспечение бесперебойных поставок продовольствия наиболее нуждающимся в этом гражданам.

Позднее стало известно, что Россия возобновляет участие в «продуктовой сделке». В Минобороны сообщили, что Киев дал гарантии, что не будет использовать гуманитарные коридоры в военных целях.

В мире,Владимир Путин,НАТО,ООН,
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