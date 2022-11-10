Глава МИД Конго указал на лицемерие «зерновой сделки»

Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо назвал лицемерием поставки продовольствия в рамках «зерновой сделки» в Европу, а не в Африку. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.
Ранее в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Среди участников сделки - представители России, Турции, Украины и ООН.
Сделка подразумевает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. 7 сентября президент России Владимир Путин отметил, что лишь небольшая часть этих продуктов экспортируют в бедные страны.
По словам главы МИД Конго Жан-Клода Гакоссо, уже известно, что большая часть судов, которые перевозят украинскую пшеницу, направляются в порты Европы.
«А не в порты стран, где, как говорили, случится катастрофа. В нашем мире много лицемерия», - заметил он.
При этом министр обратил внимание на то, что продуктовые проблемы Африки излишне драматизированы, и назвал заявления о том, что африканцы умрут с голода примером пропаганды.
30 октября Россия объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота. Североатлантический альянс обратился к России с призывом пролонгировать «зерновую сделку». Генсек НАТО Йенс Столтенбер заявил, что организация выступает за обеспечение бесперебойных поставок продовольствия наиболее нуждающимся в этом гражданам.
Позднее стало известно, что Россия возобновляет участие в «продуктовой сделке». В Минобороны сообщили, что Киев дал гарантии, что не будет использовать гуманитарные коридоры в военных целях.