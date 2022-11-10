Боррель призвал переделать всю инфраструктуру ЕС для быстрой переброски войск

Евросоюзу необходимо изменить оборонную политику с учетом новых условий и повысить военную мобильность, адаптировав инфраструктуру для быстрого перемещения войск. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

По мнению Борреля, сегодня безопасность в Европе «претерпела существенные изменения».

«Мы должны адаптировать нашу систему мобильности для наших войск, чтобы мы могли быстро транспортировать и разворачивать наши военные возможности. Это критически важно для нашей обороны. Возможность быстро транспортировать силы из одной части ЕС в другую, в основном с Запада на Восток на наши внешние границы», - заметил он.

Для этого, по словам дипломата, необходимо, чтобы «дороги, туннели, мосты и транспорт» в Европе были заточены, в том числе и на военные нужды. Также ЕС необходимо более тесное сотрудничество в вопросе повышения военной мобильности не только с НАТО, но и с Украиной, Молдавией и Балканами, уверен он.

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.