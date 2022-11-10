В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
30 минут назад

Боррель призвал переделать всю инфраструктуру ЕС для быстрой переброски войск

Алиса Селезнёва

Евросоюзу необходимо изменить оборонную политику с учетом новых условий и повысить военную мобильность, адаптировав инфраструктуру для быстрого перемещения войск. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

Боррель призвал переделать всю инфраструктуру ЕС для быстрой переброски войск
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Борреля, сегодня безопасность в Европе «претерпела существенные изменения».

«Мы должны адаптировать нашу систему мобильности для наших войск, чтобы мы могли быстро транспортировать и разворачивать наши военные возможности. Это критически важно для нашей обороны. Возможность быстро транспортировать силы из одной части ЕС в другую, в основном с Запада на Восток на наши внешние границы», - заметил он.

Для этого, по словам дипломата, необходимо, чтобы «дороги, туннели, мосты и транспорт» в Европе были заточены, в том числе и на военные нужды. Также ЕС необходимо более тесное сотрудничество в вопросе повышения военной мобильности не только с НАТО, но и с Украиной, Молдавией и Балканами, уверен он.

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции и начаты поставки оружия на Украину. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители