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19 минут назад

Две экоактивистки приклеили себя к постаменту с динозавром в Вене

ТК «Звезда»иещё 1

В Музее естествознания в Вене экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») против использования ископаемых видов топлива приклеили себя к постаменту со скелетом динозавра. Об этом представители движения сообщили в Twitter.

Экоактивистки приклеили себя к постаменту с динозавром в Вене
Фото: TwitterTwitter

Две девушки выступили с требованием «остановить ископаемое уничтожение» и ограничить скорость движения на автомагистралях до 100 км/ч. Повредить сам скелет, по заявлению активисток, они не хотели и приклеили себя именно к постаменту. Акция была прервана с прибытием полиции.

Подобные экологические акции происходят в Европе повсеместно. Например, в среду, 9 ноября, экоактивисты, выступающие за переход на зеленую энергетику, приклеили себя к картинам Энди Уорхолла.

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