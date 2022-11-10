Экоактивистки приклеили себя к постаменту с динозавром в Вене

В Музее естествознания в Вене экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») против использования ископаемых видов топлива приклеили себя к постаменту со скелетом динозавра. Об этом представители движения сообщили в Twitter.

Фото: Twitter Twitter

Две девушки выступили с требованием «остановить ископаемое уничтожение» и ограничить скорость движения на автомагистралях до 100 км/ч. Повредить сам скелет, по заявлению активисток, они не хотели и приклеили себя именно к постаменту. Акция была прервана с прибытием полиции.