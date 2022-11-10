Жена Арестовича отказалась давать интервью на украинском языке

Жена советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича Анастасия заявила, что ей комфортнее говорить на русском, а не на украинском. Видеозапись отрывка ее беседы с журналисткой Анной Олицкой опубликовало издание Ura.ru.

По словам Анастасии Арестович, русский она считает своим родным языком и именно на нем с ней с детства говорили ее родители.

«Это не чей-то язык, это мой язык», — подчеркнула она.

При этом она отметила, что в быту использует и украинский, но так как это ее первое в жизни интервью, то ей «комфортнее говорить на русском».

«Я понимаю людей, у которых есть связь – русский язык – это язык оккупанта. Но у меня такой связи нет», - заметила Арестович, заверив, что не осуждает тех, кто придерживается иного мнения.

На Украине уже несколько лет ведется борьба с русским языком, усилившаяся после начала российской спецоперации. Так, в мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому украинский язык должны использовать практически во всех сферах жизни.