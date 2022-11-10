Жена Арестовича отказалась давать интервью на украинском языке

Жена советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича Анастасия заявила, что ей комфортнее говорить на русском, а не на украинском. Видеозапись отрывка ее беседы с журналисткой Анной Олицкой опубликовало издание Ura.ru.
По словам Анастасии Арестович, русский она считает своим родным языком и именно на нем с ней с детства говорили ее родители.
«Это не чей-то язык, это мой язык», — подчеркнула она.
При этом она отметила, что в быту использует и украинский, но так как это ее первое в жизни интервью, то ей «комфортнее говорить на русском».
«Я понимаю людей, у которых есть связь – русский язык – это язык оккупанта. Но у меня такой связи нет», - заметила Арестович, заверив, что не осуждает тех, кто придерживается иного мнения.
На Украине уже несколько лет ведется борьба с русским языком, усилившаяся после начала российской спецоперации. Так, в мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому украинский язык должны использовать практически во всех сферах жизни.
При этом с 16 января 2021 года и сотрудников сферы обслуживания обязали говорить с клиентами на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя. Клиенты могут пожаловаться на несоблюдение этого правила в заведении, тогда его персоналу или владельцу может грозить штраф.