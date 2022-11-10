В Швеции высказались о виновных во взрывах на «Северных потоках»

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что шведские власти пока не знают, кто виновен во взрывах на «Северных потоках». Об этом сообщает РИА Новости.
Министр подчеркнул, что в Стокгольме считают случившееся диверсией и «не исключают никаких сценариев».
«Но мы и не спекулируем о том, на ком лежит ответственность», - заключил Билльстрём.
На газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошло несколько утечек за один день. В районе аварии были зафиксированы взрывы. В компании Nord Stream разрушения назвали беспрецедентными.
Швеция, Дания и Германия начали расследования, пообещав жесткий ответ на любое преднамеренное нарушение энергетической инфраструктуры ЕС. Каждая из стран ведет собственное расследование, объединять усилия они отказались.
В конце октября президент России Владимир Путин сообщил, что «Газпром» допустили до обследования мест взрывов. Сотрудники компании обнаружили две воронки глубиной три и пять метров.
«Это очевидный теракт», - сказал Путин.