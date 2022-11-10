В Швеции высказались о виновных во взрывах на «Северных потоках»

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что шведские власти пока не знают, кто виновен во взрывах на «Северных потоках». Об этом сообщает РИА Новости.

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Министр подчеркнул, что в Стокгольме считают случившееся диверсией и «не исключают никаких сценариев».

«Но мы и не спекулируем о том, на ком лежит ответственность», - заключил Билльстрём.

На газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошло несколько утечек за один день. В районе аварии были зафиксированы взрывы. В компании Nord Stream разрушения назвали беспрецедентными.

Швеция, Дания и Германия начали расследования, пообещав жесткий ответ на любое преднамеренное нарушение энергетической инфраструктуры ЕС. Каждая из стран ведет собственное расследование, объединять усилия они отказались.

В конце октября президент России Владимир Путин сообщил, что «Газпром» допустили до обследования мест взрывов. Сотрудники компании обнаружили две воронки глубиной три и пять метров.