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30 минут назад

Саммит G20 пройдет без Зеленского

Мария Иванова

Глава службы поддержки мероприятий G-20 Лухут Бинсар Панджайтан подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит. Об этом сообщает detikNews.

Саммит G20 пройдет без Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября на Бали. Украина не входит в G20, но Зеленский получил приглашение на саммит от президента Индонезии Джоко Видодо.

Ранее стало известно, что на саммит не приедет президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

В посольстве РФ допустили участие Путина в саммите G20 по видео

В Кремле говорили, что решение о поездке Путина будет приниматься с учетом «всех факторов, в том числе факторов безопасности». Видодо допускал, что участие Путина может быть виртуальным.

Панджайтан предположил, что Путин сейчас занят дома, и «те же самые причины могут держать дома Зеленского».

«У них плотные графики, которые мы должны уважать», - подчеркнул он.

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