Саммит G20 пройдет без Зеленского

Глава службы поддержки мероприятий G-20 Лухут Бинсар Панджайтан подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский не приедет на саммит. Об этом сообщает detikNews.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября на Бали. Украина не входит в G20, но Зеленский получил приглашение на саммит от президента Индонезии Джоко Видодо.

Ранее стало известно, что на саммит не приедет президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

В Кремле говорили, что решение о поездке Путина будет приниматься с учетом «всех факторов, в том числе факторов безопасности». Видодо допускал, что участие Путина может быть виртуальным.

Панджайтан предположил, что Путин сейчас занят дома, и «те же самые причины могут держать дома Зеленского».