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1 час назад

В Джакарте оценили решение Путина не приезжать на G20

Глава службы поддержки мероприятий G-20 Лухут Бинсар Панджайтан заявил, что в Индонезии с уважением относятся к решению президента РФ Владимира Путина не приезжать на саммит. Об этом сообщает Associated Press.

В Джакарте оценили решение Путина не приезжать на G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября на Бали. Ранее сообщалось, что Путин принял приглашение президента Индонезии Джоко Видодо принять участие в саммите.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что перед поездкой «будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности». Видодо допускал, что участи Путина может быть виртуальным.

10 ноября Песков заявил, что Путин не поедет на саммит. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Может быть, [визит не состоится - прим.ред.] потому, что президент Путин занят дома, и мы также должны уважать это», - подчеркнул Панджайтан.

По его мнению, те же самые причины могут держать дома президента Украины Владимира Зеленского (его также приглашали на саммит, хотя Украина не входит в G20).

Панджайтан подчеркнул, что любое решение России - «это для общего блага и к лучшему для всех нас».

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