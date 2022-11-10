Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с "Рамблером" прокомментировал предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха. По словам специалиста, соответствующая инициатива может оказаться эффективным инструментом для сохранения мира в регионе.
Подберезкин отметил важность присутствия в демилитаризованной зоне в случае ее создания наблюдателей, которые бы не занимали чью-либо сторону.
"В данном случае это, например, могут быть российские миротворцы. Или, как вариант, белорусские", — заявил аналитик.
Ранее в ходе трехсторонней встречи в Сочи премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил создать демилитаризованные зоны с международными гарантиями вокруг Нагорного Карабаха, а также на границе с Азербайджаном.