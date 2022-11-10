Сейчас любые предложения по урегулированию следует рассматривать очень внимательно, даже если на первый взгляд они кажутся неэффективными. В данном случае есть опыт, когда создавались такие зоны. Они далеко не всегда оказывались эффективными, но в ряде случаев они служили инструментом, который сохранял мир. В качестве примера можно привести Кипр или Приднестровье, где присутствие миротворцев и демилитаризация способствовали сохранению мира на протяжении вот уже нескольких десятков лет.



Поэтому я считаю, что есть смысл рассмотреть это предложение. Вопрос в том, кто будет находиться в демилитаризованной зоне. Если там будет непосредственно соприкосновение азербайджанских и армянских воинских контингентов, то, конечно, вероятность провокаций будет очень высока. Нужно посмотреть, кто там сможет присутствовать, например, из членов ОДКБ [Организация Договора о коллективной безопасности] или соседних государств, заинтересованных в сохранении мира.

Алексей Подберезкин Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО