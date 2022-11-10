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1 час назад

В МГИМО оценили новое предложение Пашиняна по Карабаху

Семён Капранов
Алексей Подберезкинэксперт

Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с "Рамблером" прокомментировал предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха. По словам специалиста, соответствующая инициатива может оказаться эффективным инструментом для сохранения мира в регионе.

Сейчас любые предложения по урегулированию следует рассматривать очень внимательно, даже если на первый взгляд они кажутся неэффективными. В данном случае есть опыт, когда создавались такие зоны. Они далеко не всегда оказывались эффективными, но в ряде случаев они служили инструментом, который сохранял мир. В качестве примера можно привести Кипр или Приднестровье, где присутствие миротворцев и демилитаризация способствовали сохранению мира на протяжении вот уже нескольких десятков лет.

Поэтому я считаю, что есть смысл рассмотреть это предложение. Вопрос в том, кто будет находиться в демилитаризованной зоне. Если там будет непосредственно соприкосновение азербайджанских и армянских воинских контингентов, то, конечно, вероятность провокаций будет очень высока. Нужно посмотреть, кто там сможет присутствовать, например, из членов ОДКБ [Организация Договора о коллективной безопасности] или соседних государств, заинтересованных в сохранении мира.
Алексей Подберезкин
Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

Подберезкин отметил важность присутствия в демилитаризованной зоне в случае ее создания наблюдателей, которые бы не занимали чью-либо сторону.

"В данном случае это, например, могут быть российские миротворцы. Или, как вариант, белорусские", — заявил аналитик.

Ранее в ходе трехсторонней встречи в Сочи премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил создать демилитаризованные зоны с международными гарантиями вокруг Нагорного Карабаха, а также на границе с Азербайджаном.

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