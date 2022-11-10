В США предупредили Киев о «непомерной цене» за попытки форсировать Днепр

Он считает, что российские войска, перейдя на восточный берег реки, смогут занять глубокую оборону и наладить пути снабжения. Журналист подчеркнул, что командующий специальной военной операцией на Украине (СВО) генерал армии Сергей Суровикин считает важным укрепить оборонительные рубежи.

« Россия сохранит за собой контроль над 60 процентами Херсонской области, включая побережье Азовского моря. Пока войска Москвы контролируют и укрепляют восточный берег Днепра, украинским силам будет сложно повредить или разрушить канал, по которому пресная вода поступает в Крым », — отметил обозреватель из США .

В заключение Листер отметил , что в решении России отвести войска из Херсона может крыться ловушка для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В среду, 9 ноября, глава Минобороны Сергей Шойгу приказал начать вывод войск в Херсонской области с правого на левый берег Днепра. Необходимость перегруппировки российских войск на левый берег реки Суровикин мотивировал непрекращающимися обстрелами города и его окраин, а также тем, что системы противовоздушной обороны даже при их идеальной работе все равно не имеют возможности сбить все 100 процентов направляемых на город снарядов.