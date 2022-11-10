Байден оценил решение Путина по G20

Президент США Джо Байден заявил, что проинформирован о решении российского лидера Владимира Путина не ехать на саммит «Большой двадцатки» в Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я отправляюсь на G20, мне сказали, что президента Путина там не будет, но будут другие мировые лидеры, у нас будет возможность посмотреть, какими могут быть следующие шаги», — заявил он.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждаются разные форматы участия Путина в G20. Решение будет озвучено на этой неделе.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин не посетит саммит. Россию на G20 представит глава МИД Сергей Лавров. По версии агентства, такое решение принято из-за стремления избавить главу государства от потенциальной напряженности на высоком уровне во время саммита.
В свою очередь, в МИД РФ подтвердили информацию о том, что российскую делегацию на саммите возглавит Сергей Лавров.