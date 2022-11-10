Обзор иноСМИ: украинцам нечем отстреливаться и самое слабое звено Европы

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Фото: РИА Новости РИА Новости

«Украинцам нечем отстреливаться от МиГ-31»

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За последние недели российские МиГ-31 сбили несколько украинских самолетов с помощью ракет Р-37; истребители РФ успешно работают на расстоянии в сотни километров, тогда как истребителям и ракетам украинцев не хватает скорости, дальности и высоты полета, чтобы эффективно дать отпор, пишет Forbes.

24-тонный МиГ-31, впервые поднявшийся в воздух в 1975 году, - редкий зверь отмечает издание. Это эволюция классического МиГ-25 времен холодной войны, самолета, который русские создали специально для перехвата сверхзвуковых бомбардировщиков США. МиГ-31 летает выше, быстрее и дальше лучших перехватчиков ВВС Украины Су-27. Тяжеловесный истребитель может летать на высоте в десятки тысяч метров на расстояние в сотни километров, развивая скорость в 2,5 Маха.

«Ирландия - самое слабое звено Европы»

В начале февраля российский флот провел учения на краю территориальных вод Ирландии, шесть месяцев спустя у исключительной экономической зоны страны снова были замечены российские военные корабли, в том числе крейсер «Маршал Устинов». Foreign Policy не советует рассчитывать, что Ирландия примет какое-либо участие в сдерживании России: с символическим флотом из шести патрульных кораблей и ежегодными расходами на оборону чуть больше миллиарда евро Ирландия - наименее подготовленная к военному противостоянию европейская страна.

По версии издания, «вопиющее пренебрежение» Дублином собственной безопасностью и обороной опаснее всего для самой Ирландии, которая полностью зависит от открытых торговых путей и имеет крупные газовые месторождения на шельфе. При этом немногие страны играют столь же важную роль в обеспечении безопасности обширных западных границ Европы - Ирландия стратегически расположена на окраине Европы в северной части Атлантического океана. При этом две трети ирландских избирателей не хотят никаких изменений в ирландской политике военного нейтралитета.

«Европа выступила против Байдена единым фронтом»

Страны ЕС решительно выступили против закона президента США Джо Байдена о снижении инфляции, опасаясь, что он нанесет ущерб европейским компаниям и экономике всего блока. Об этом сообщает CNBC.

Закон, одобренный американскими законодателями в августе, включает рекордные 369 миллиардов долларов расходов на климатическую и энергетическую политику. На этой неделе инициативу обсудили министры финансов ЕС. Все они согласились, что этот закон должен вызывать озабоченность ЕС, они проанализируют его и решат, как лучше отреагировать, рассказал CNBC источник в ЕС. По его словам, существует политический консенсус, что план Байдена угрожает европейской промышленности. Одна из самых больших проблем - налоговые льготы, предоставляемые для электромобилей, произведенных в Северной Америке. Это угрожает европейским производителям электрокаров (Volkswagen и другие).

«Сербия и Косово грозят ЕС новой войной»

Обострившееся противостояние Сербии и Косово грозит ЕС новой войной на Балканах, пишет «Европейская правда». Конфликты между Белградом и Приштиной случались регулярно, каждый из них завершался согласием сторон еще ненадолго заморозить ситуацию, но на этот раз все по-другому: власти Косово пошли лишь на частичные уступки, это абсолютно не устраивает ни живущих в Косово сербов, ни Сербию.

Власти Косово несколько раз откладывали требование по замене сербских автомобильных номеров на косовские, последний срок истек 1 ноября и в Косово отказались его продлевать. До 21 ноября полиция будет предупреждать владельцев машин с сербскими номерами, а после этой даты - штрафовать их на 150 евро. С 21 апреля 2023 года на авто с сербскими номерами перестанут пускать за границу, в том числе в Сербию. Косовские сербы решили не ждать 21 ноября и сразу начали протестовать. Они потребовали создать Ассоциацию сербских муниципалитетов – орган, который позволит территориям с сербским большинством получить де-факто автономный статус и не выполнять решения центральной власти.

Цукерберг уволил 11 тысяч сотрудников

Основатель Meta (в России ее признали экстремистской организацией и запретили) Марк Цукерберг объявил об увольнении 11 тысяч сотрудников - это 13 процентов от штата компании по всему миру. Как отмечает The Independent, это первые массовые увольнения за 18-летнюю историю компании, они последовали за аналогичными шагами других технологических гигантов США - Microsoft и Twitter.