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37 минут назад

Известное белорусское восклицание признали нацистским

Никита Бородкин

МВД Белоруссии внесло в перечень нацистской символики и атрибутики восклицание «Жыве Беларусь» с распрямленной ладонью и отзыв «Жыве». Как сообщает «Спутник Беларусь», оно использовалось 13-м Белорусским полицейским батальоном СД и 30-й гренадерской дивизией Ваффен-СС.

Известное белорусское восклицание признали нацистским
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В опубликованном ведомством документе отмечается, что восклицание стоит в одном ряду с нацистским приветствием «Хайль Гитлер».

Откуда у белорусской оппозиции бело-красно-белый флаг?

Напомним, что в 2021 году в Белоруссии приняли закон об уголовной статье за демонстрацию нацистской символики — наказание по ней составляет до 4 лет лишения свободы. Отдельно были составлены перечни нацистских организаций, символики и атрибутики.

Сейчас в список входят девять структур и организаций, признанных Международным военным трибуналом преступными. В перечне нацистской символики и атрибутики содержатся более 50 пунктов. Преимущественно это эмблемы нацистских формирований времен Великой Отечественной войны.

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