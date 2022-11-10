Известное белорусское восклицание признали нацистским

МВД Белоруссии внесло в перечень нацистской символики и атрибутики восклицание «Жыве Беларусь» с распрямленной ладонью и отзыв «Жыве». Как сообщает «Спутник Беларусь», оно использовалось 13-м Белорусским полицейским батальоном СД и 30-й гренадерской дивизией Ваффен-СС.

В опубликованном ведомством документе отмечается, что восклицание стоит в одном ряду с нацистским приветствием «Хайль Гитлер».

Напомним, что в 2021 году в Белоруссии приняли закон об уголовной статье за демонстрацию нацистской символики — наказание по ней составляет до 4 лет лишения свободы. Отдельно были составлены перечни нацистских организаций, символики и атрибутики.