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17 минут назад

В Китае прокомментировали возможное участие Си Цзиньпина в саммите G20

Lenta.ru

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь прокомментировал возможное участие председателя КНР Си Цзиньпина в саммите «Большой двадцатки» (G20). Его слова приводит ТАСС.

В Китае прокомментировали возможное участие Си Цзиньпина в саммите G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У меня пока нет информации, которую можно было бы вам предоставить, пожалуйста, следите за обновлениями информации», — заявил он.

Несмотря на то что сотрудник ведомства пока не смог подтвердить участие главы КНР в саммите, Чжао Лицзянь подчеркнул значимость предложения США о проведении встречи лидеров двух стран на Бали. По его словам, в настоящее время стороны обсуждают такой сценарий.

Ранее стало известно о решении президента России Владимира Путина не ехать на мероприятие. Вместо него саммит посетит глава МИД России Сергей Лавров.

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