В Китае прокомментировали возможное участие Си Цзиньпина в саммите G20

«У меня пока нет информации, которую можно было бы вам предоставить, пожалуйста, следите за обновлениями информации», — заявил он.

Несмотря на то что сотрудник ведомства пока не смог подтвердить участие главы КНР в саммите, Чжао Лицзянь подчеркнул значимость предложения США о проведении встречи лидеров двух стран на Бали. По его словам, в настоящее время стороны обсуждают такой сценарий.